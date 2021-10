Investmentfonds auch im dritten Quartal weiter gefragt

Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften erhöhte sich seit Jahresbeginn um 10,2 Prozent auf rund 211,5 Mrd. Euro, wie die Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) mitteilte.

Die höchsten Zuflüsse

Die Performancesieger

Performancesieger im Ein-Jahres-Zeitraum waren Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Österreich (plus 60,34 Prozent), gefolgt von Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Europa ex. UK (plus 55,8 Prozent) und Mittel- und Osteuropa (plus 49,3 Prozent). Im Rentenbereich war die Wertentwicklung in Fremdwährung mit plus 3,18 Prozent am besten. Die beste Entwicklung über die letzten zehn Jahre gab es bei Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika (14,49 Prozent p. a.), gefolgt von Aktienfonds Japan mit 8,41 Prozent p.a. und Euroland mit 7,91 Prozent. Bei den Rentenfonds lagen Eurorentenfonds (vorwiegend) mit rund 2,71 Prozent p. a. vor den Rentenfonds in Fremdwährung mit 2,21 Prozent p. a.