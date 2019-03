Investitionen in Vorarlbergs Energiezukunft

Mit einer Investitionssumme von 230 Millionen Euro bei 1204 Mitarbeitern in Vorarlberg kann illwerke vkw auch dieses Jahr die Kategorie „Investitionen pro Mitarbeiter“ für sich entscheiden.

In den Geschäftsfeldern Wasserkraft, Energieversorgung und Dienstleistungen, Netzdienstleistungen sowie Tourismus sind die Investitionen von illwerke vkw direkt für die Vorarlberger Bevölkerung und vor allem für die heimische Wirtschaft spürbar. Durch den Ausbau und die regelmäßige Wartung der Netzinfrastruktur wird die hohe Versorgungssicherheit gewährleistet, von der fast jeder Betrieb und jeder Haushalt in Vorarlberg profitiert. Auch über die Maßnahmen im Tourismus freuen sich nicht nur die Nutzer der Anlagen am Golm, in der Silvretta und am Lünersee. „Regionale Zusammenarbeit und regionale Wertschöpfung sind wichtige Aspekte unserer Strategie“, so Vorstandsmitglied Dr. Christof Germann, „durch den Ausbau der Wasserkraft unterstützen wir zudem das langfristige Ziel der Energieautonomie Vorarlbergs.“