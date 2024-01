Investitionen in die Infrastruktur und die Energieeffizienz

Altach investiert auch im laufenden Jahr in Energieeffizienz und Wohnen.

Altach. Das Altacher Budget für das laufende Jahr weist Einzahlungen in Höhe von 30.122.600 Euro und Auszahlungen in Höhe von 31.369.700 Euro auf, wobei der Differenzbetrag in Höhe von 1.247.100 Euro über die Liquidität zum 31.12.2023 abgedeckt wird.

Spielraum wird immer Kleiner

Altachs Bürgermeister Markus Giesinger berichtet dabei aber von äußerst schwierigen Voraussetzungen für die Erstellung des Budgets 2024. „Wir sind in der Situation, dass die Einnahmen der Gemeinde aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage zurückgehen, gleichzeitig aber die Pflichtausgaben für den Sozialfonds, die Spitalskosten, den Rettungsfonds oder auch die Personalkosten stark steigen. Somit wird der Spielraum für die Gemeinde kleiner. Die Verhandlungen zum Finanzausgleich haben für die Gemeinden nicht zu einer Verbesserung der Situation geführt“, so der Bürgermeister. Dazu seien dringend zusätzlich Mittel für die Bewältigung der Aufgaben erforderlich.

Meilensteine werden fertiggestellt

Dennoch blickt Giesinger positiv ins neue Jahr. „Im Jahr 2024 werden mit dem betreuten Wohnen und den Startwohnungen im Kreuzfeld zwei weitere große Meilensteine fertiggestellt. Auch Gebäudesanierungen und Investitionen in die Energieeffizienz bilden 2024 wieder einen wichtigen Schwerpunkt. Zudem schaffen wir mit gezielten Grundstücksankäufen wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung des Ortskerns und der Quartiersentwicklung im Friedrichsfeld“, erklärt der Bürgermeister. Dazu sind im Altacher Haushalt für das laufende Jahr 1,4 Millionen Euro für das Junge Wohnen im Kreuzfeld und 3,6 Millionen Euro für das Betreute Wohnen Paulihaus vorgesehen.

Vorarbeiten für den Beginn des Kiesabbauprojektes

Neben diesen Großprojekten wird die Gemeinde Altach auch rund 300.000 Euro in die Optimierung der Energieeffizienz im Ort investieren. Geplant ist die Sanierung des Daches beim Einsatzzentrum (120.000 Euro) mit Errichtung einer Photovoltaikanlage (120.000 Euro), die weitere Umstellungen auf die energiesparende LED-Straßenbeleuchtung (50.000 Euro) sowie die Fertigstellung des Klima- und Energieleitbildes. Weitere geplante Investitionen in diesem Jahr sind die Errichtung eines Trainingsplatzes im Schnabelholz (785.000 Euro), die Entlastung der Menschen vom Schwerverkehr (rund 440.000 Euro) sowie ein Spielplatz und die Durchwegung im Quartier Kreuzfeld (rund 350.000 Euro). Für die notwendigen Vorarbeiten für den Beginn des Kiesabbauprojektes sind 439.000 Euro budgetiert, wobei diese Investitionen in der Folge über die gemeinsame Kooperation mit der Marktgemeinde Götzis getragen werden.

Neues Darlehen für 2024 notwendig