Investitionen in die Chip-Industrie

Im Rahmen eines „Chip-Gipfels“ haben Wirtschafts­minister Martin Kocher, die Förderagenturen FFG und aws, Interessensvertretungen und Unternehmen Programme präsentiert, um die Halbleiterentwicklung und -produktion in Österreich voranzubringen.

„Jede Investition in diesem Sektor sichert langfristig hoch qualifizierte Arbeitsplätze und generiert Wohlstand“, so Kocher.

Produktion in Europa

Die europäischen Halbleiterhersteller fokussieren sich zunehmend auf den Produktionsstandort Europa, um die Abhängigkeit, insbesondere gegenüber Asien zu reduzieren. So seien derzeit etwa zwei Drittel der globalen Kapazitäten für die Auftragsfertigung von Chips und Prozessoren in Taiwan verankert. Auf EU-Ebene will die Europäische Kommission durch den europäischen Chips Act den Marktanteil der Europäischen Union an der weltweiten Chip-Produktion bis 2030 auf 20 Prozent verdoppeln.