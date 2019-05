Investieren in die Megatrends der Zukunft

Die Finanzmärkte beschäftigen sich derzeit intensiv mit der Analyse von Megatrends und der Frage, wie Anleger von diesen mächtigen Kräften profitieren können.

Was sind nun diese Megatrends? Megatrends sind starke soziale, umweltbezogene und technologische Veränderungen, die unsere Welt neu gestalten. Sie verändern die Art und Weise wie wir leben – bereits seit Jahrhunderten. Ein oft unterschätzter Treiber dieses Wandels sind soziale Medien, in dem Einzelpersonen immer mehr Einfluss auf ihr Umfeld ausüben. Was unter anderem in der immer schnelleren Informationsübertragung über digitale Netzwerke zum Ausdruck kommt und das künftige Konsumverhalten revolutioniert. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei Arten von Megatrends. Jene, die eine langsame Veränderung – über 15 bis 20 Jahre – aufweisen und Trends, die das Potenzial haben, bestehende Produkte oder Dienstleistungen in nur wenigen Jahren zu ersetzen oder zu verdrängen, auch „disruptive“ Trends genannt. Wer sich noch an die analoge Entwicklung von Fotos erinnert, weiß, wie schnell diese Technik durch die Digitalkamera ersetzt wurde. Ähnlich der klassischen Handys, die in wenigen Jahren von den Smartphones verdrängt wurden. Auch wenn sich Wissenschaftler über die Veränderungsgeschwindigkeit einiger Megatrends uneinig sind, in einem Punkt stimmen sie alle überein: die Welt ist in einem beispiellosen Wandel begriffen.