Interview zum 11. Emser Oktoberfest

Am Freitag, dem 4. und Samstag, dem 5. Oktober 2019, sowie am Freitag, dem 11. und Samstag, dem 12. Oktober 2019, findet jeweils ab 19 Uhr das bereits 11. Emser Oktoberfest im Tennis.Event.Center statt.

Jäger: Das Emser Trachtenspektakel findet dieses Jahr zum bereits elften Mal statt. Als dienstältestes Oktoberfest in Vorarlberg freut es uns sehr, dass uns erst vor kurzem die Hörer von Antenne Vorarlberg zum besten Oktoberfest im Ländle gewählt haben!

Verändert hat sich den letzten Jahren sehr Vieles – insbesondere der Trend zur Tracht. In den ersten Jahren waren noch viele Gäste in Zivilkleidung mit dabei, heute fällt man ohne Dirndl und Lederhose als Gast definitiv auf. Vor Jahren haben wir auch das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen und Jahr für Jahr immer wieder Optimierungen und Verbesserungen in diesem Bereich vorgenommen.