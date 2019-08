Intervall-Fasten ist laut Grazer Studie effektiv und gesund

Intervall-Fasten hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit - das zeigt die Studie "Interfast" von Grazer Forschern, die Dienstagnachmittag im Fachjournal "Cell Metabolism" veröffentlicht wurde. Das sogenannte "Alternate Day Fasting" hat neben Gewichtsreduktion auch positiven Einfluss auf Gesundheitsindikatoren, wie etwa Cholesterol, Blutdruck, Bauchfett und Entzündungsparameter.

Beim Intervall-Fasten wird beim Essen stunden- bzw. auch tageweise Pausen eingelegt. Bei der Untersuchung wurde abwechselnd einen Tag gar nichts, dafür am nächsten Tag uneingeschränkt gegessen. Dazu wurden 60 gesunde Menschen in zwei Gruppen unterteilt. Die eine praktizierte über vier Wochen das intermittierende Fasten, die zweite behielt den aktuellen Lebensstil bei. "Ergänzt wurde die Studie um weitere 30 Probanden, die bereits seit mehr als sechs Monaten Alternate Day Fasting betrieben haben", erklärten Studienleiter Frank Madeo von der Universität Graz sowie Thomas Pieber und Harald Sourij von der Med Uni Graz.

"Des Weiteren zeigte sich in der fastenden Kohorte eine Reduktion von spezifischen Aminosäurespiegeln, des Cholesterols, des systolischen Blutdruckes, des Bauchfettes oder auch der Entzündungsparameter - alles Effekte, die mit positiven Gesundheitsfolgen assoziiert sind", fasste Madeo die gewonnenen Einblicke in die molekularen Mechanismen zusammen. Außerdem stellten die Forscher bei den Fastenden eine milde Reduktion des Schilddrüsenhormons T3 bei gleichzeitiger Erhöhung des Thyreoidea-stimulierenden Hormons TSH fest - ein Status, der bereits in zahlreichen Studien mit Langlebigkeit in Verbindung gebracht worden ist.