Interpol will Antworten zum Verbleib seines Präsidenten

Nach dem Verschwinden von Interpol-Präsident Meng Hongwei hat die internationale Polizeiorganisation von China eine Stellungnahme über seinen Verbleib gefordert. Interpol habe die chinesischen Behörden um eine Klarstellung zu Mengs "Status" gebeten, teilte Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock am Samstag mit.

Seine Frau hatte ihn bei den Behörden in Frankreich als vermisst gemeldet, wie am Freitag bekanntgeworden war. Der Sitz von Interpol befindet sich in Lyon. Laut französischen Medienberichten hatte Mengs Familie Ende September den Kontakt zu ihm verloren, nachdem er in sein Heimatland gereist war.