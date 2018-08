Internet-Riese Tencent verdiente überraschend weniger

Behördliche Beschränkungen rund um Smartphone-Spiele haben dem chinesischen Technologiekonzern Tencent den ersten Gewinnrückgang seit mindestens zehn Jahren eingebrockt. Beim Betreiber des chinesischen Whatsapp-Rivalen WeChat fiel der auf die Aktionäre entfallende Gewinn im zweiten Quartal um 2 Prozent auf 17,9 Mrd. Yuan (2,3 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Hongkong mitteilte.

Das erwischte Investoren auf dem falschen Fuß, die Aktie rauschte im Frankfurter Handel um mehr als 10 Prozent ab. Die Hauptnotierung in Hongkong hatte bereits 3,6 Prozent verloren, allerdings bevor die enttäuschenden Zahlen bekannt wurden.

Seit Jahresanfang hat das Papier des Facebook- und Alibaba-Konkurrenten in Hongkong bereits mehr als 17 Prozent an Wert verloren, seit dem Jahreshoch im Jänner hat der Konzern umgerechnet rund 150 Mrd. Euro an Börsenwert eingebüßt.