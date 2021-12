Internationales Wachstum: Russmedia Equity Partners bündelt Digitalgeschäft

Unterneh­mer(innen) und Ex­pert(inn)en aus ganz Europa mit unterschiedlichen Backgrounds: Sie nutzen den immer schnelleren technologischen Wandel als Chance für den Aufbau und Betrieb nachhaltiger Unternehmen.

Geschäftsinvestitionen sind immer eine Win-win-Situation – Innovation, ständige Weiterentwicklung und den Blick über die Grenzen gerichtet: Das und noch viel mehr macht Russmedia Equity Partners aus. Equity Partner bedeutet zu Deutsch so viel wie Eigenkapitalpartner(innen). Die Niederlassung bündelt das internationale Digitalgeschäft mit einer wachstumsorientierten Digitalholding mit Sitz in Schaan in Liechtenstein. Russmedia Equity Partners investiert nachhaltig mit einer Mehrheitsbeteiligung in digitale Unternehmen in Europa. Die Investitionen konzentrieren sich auf Online-Nischenmarktplätze und Software-dienstleister (SaaS Businesses) vor allem im D-A-CH-Raum sowie in Zentral- und Osteuropa. Für die Beteiligungen im Digitalbereich in ganz Europa steht ein Budget von 100 Millionen Euro zur Verfügung. Zusätzlich gibt es mit Speedinvest auch einen gemeinsamen Spezialfonds. Russmedia Equity Partners betreibt und investiert bereits seit über 20 Jahren in zahlreiche Digitalunternehmen.