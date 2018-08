Internationales Juniorenturnier in der Stadthalle

Das internationale Juniorenturnier mit Teilnehmern aus drei Nationen geht kommendes Wochenende in der Dornbirner Stadthalle über die Bühne.

Wir wollen ein guter Gastgeber sein, unsere Gäste sollen sich wohl fühlen in Dornbirn, doch sportlich haben wir nichts zu verschenken und werden versuchen, in beiden Kategorien gute Leistungen zu erbringen. Das Turnier beginnt am Samstag um 9 Uhr mit den Vorrundenspielen und am Sonntag stehen ab 9 Uhr spannende Kreuz- und Finalspiele auf dem Programm. Im Anschluss an die Vorrundenspiele am Samstag bestreiten die Herren um 19 Uhr ein Vorbereitungsspiel gegen Vordemwald.