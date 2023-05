Internationaler Museumstag widmet sich Nachhaltigkeit

Der Internationale Museumstag am 18. Mai, an dem auch einige österreichische Häuser teilnehmen, steht heuer unter dem Motto "Museen, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden". Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Besucherinnen und Besuchen sind eingeladen, "ihre Visionen für eine nachhaltige politische, soziale und kulturelle Entwicklung unserer Gesellschaft zu teilen", hieß es in einer Ankündigung von ICOM Österreich (International Council of Museums) am Montag.

Vor allem Wiener Einrichtungen haben zum Thema spezielle Veranstaltungen und Führungsangebote rund um den 18. Mai im Programm. Unter den Teilnehmern sind MAK, Belvedere, Jüdisches Museum, Volkskundemuseum und Kunsthaus. In Salzburg beteiligt sich das Museum der Moderne, in der Steiermark beispielsweise Joanneum, Graz Museum oder der Botanische Garten.

Der Internationale Museumstag wurde 1978 von ICOM ins Leben gerufen, um weltweit am 18. Mai auf die wichtige gesellschaftliche Rolle der Museen aufmerksam zu machen.

