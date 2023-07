Internationale Topbesetzung im zweitägigen Montfortcup

Bundesligaklub Petanque Vinomna hofft im Heimturnier am Schafplatz auf Erfolge.

RANKWEIL. Keine Pause für den Club Petanque Vinomna. Am Samstag und Sonntag wird auf dem Rankweiler Schafplatz der internationale Montfort-Cup gespielt. Jeweils 40 Teams haben sich für die Bewerbe Doublette (Samstag) und Triplette (Sonntag) genannt. Mit dabei sind zahlreiche Teams aus Österreich, Deutschland, aus der Schweiz und auch aus Liechtenstein.



Das Turnier am Schafplatz hat sich über eine hervorragende Organisation binnen nur weniger Jahre einen Fixplatz im Petanque-Turniergeschehen erarbeitet. Das Ambiente am Schafplatz trägt zudem das seinige dazu bei.



Mit dabei beim Montfortcup sind naturgemäß auch viele Spieler des veranstaltenden Vereins CPV Rankweil. Allen voran der zweifache Turniersieger Marco Feuchtner, der auch heuer in beiden Turnieren mit seinem Partner Nacer Bourahle (Heidelberg) antreten wird. Ein starkes Duo sind der Rankweiler Gemeinderat Klaus Pirker und der Höchster Tobias Fehrenbach. Aber auch viele andere Teams des CPV können bei entsprechender Tagesform Spitzenplatzierungen erreichen. Einzigartig ist ein Team der drei Generationen. Helmut Jenny spielt zusammen mit seinem Schwiegersohn Harald Hug und seinem Enkel Florian Hug den Triplette-Bewerb.



Spannung ist garantiert, an beiden Turniertagen wird ab 9 Uhr gespielt, die Finalspiele an beiden Tagen werden gegen 16.30 Uhr gespielt. Der CPV Rankweil freut sich auf den Besuch am Schafplatz.VN-TK