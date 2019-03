Internationale Hockey-Youngsters in Dornbirn

9. Internationale Franz Hannl Gedächtnisturniere im Messestadion

16 Teams aus Österreich, Deutschland und der Schweiz kämpfen am Samstag und Sonntag in den beiden Altersklassen U9 und U11 um den Turniersieg. An die 250 Eishockeykids werden dabei zum Abschluss einer langen Saison nochmals ihr Bestes geben und beim Internationalen Nachwuchsturnier in der Messestat ihr Können unter Beweis stellen. Das U11 Turnier am Samstag startet um 8 Uhr mit den ersten Partien der beiden Gruppen. Am Nachmittag stehen die Platzierungsspiele auf dem Programm und den Abschluss bilde das große Finale. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit den Spielen der U9 Klasse weiter.