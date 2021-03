Interessensvertreter drängen auf schnelle Kultur-Öffnung

"Wir geben auch den April noch nicht auf", lautet die kämpferische Bilanz von Interessensvertreterinnen und -vertretern der Kulturszene nach einer Videokonferenz mit Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am gestrigen Dienstag. Dabei stütze man seinen Optimismus bezüglich April jedoch nicht auf die Signale aus der Politik, wie Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren sowie Yvonne Gimpel von der IG Kultur Österreich in einer Aussendung deutlich machten.

"Die Situation rund um die ersten Öffnungsschritte für Kunst und Kultur stellte sich noch dramatischer heraus als ohnehin gedacht", so die Kulturlobbyisten. So spreche man im Staatssekretariat von Mai, den man noch nicht verloren gebe. Diese Aussage habe sie als direkte Antwort auf eine Frage formuliert, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich die ganze Saison bis zum Sommer abzuschreiben, betonte indes Staatssekretärin Mayer gegenüber der APA: "Das will niemand. Wir müssen alles daran setzen, so früh wie möglich Kultur wieder live zugänglich zu machen."