Interaktives Zecken-Monitoring im Aufbau

Weil die vergangenen Wochen ungewöhnlich warm waren, sind bereits die ersten Zecken unterwegs. Durch den Klimawandel könnten sich auch exotische Arten dieser potenziellen Krankheitsüberträger verbreiten. Um das Monitoring zu verbessern, soll für Österreich und einige weitere EU-Länder eine interaktive Zeckenkarte entstehen, berichtete das Ö1-Morgenjournal am Donnerstag.

Die in Österreich schon vor einigen Jahren aufgetauchte exotische Riesenzecke zum Beispiel kommt mit Zugvögeln, sagte Georg Duscher von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Zuletzt seien die Sommer zu kurz und zu feucht gewesen, dass sie sich hätte weitentwickeln können. Es sei aber bereits zu beobachten, dass die Riesenzecke dann auch im Herbst auf Wirt-Suche sei. "Das heißt, da gibt es eine gewisse Entwicklung, dass dieser Klimawandel uns neue Zeckenarten beschert." Die Riesenzecke könne bakterielle Erkrankungen übertragen oder auch das Virus, das Krim-Kongo-Hämorrhagisches-Fieber auslöst, hieß es. Noch habe man diese Krankheitserreger aber nicht in Zecken in Österreich gefunden, allerdings sehr wohl in Italien und in Frankreich.