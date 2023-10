Selfie-Spot und Touchscreens im "House of Strauss"

Interaktives "House of Strauss" öffnet in Wien

1837 hat das Casino Zögernitz in Döbling für die Wiener Society seine Pforten geöffnet. Sowohl Johann Strauss Vater als auch Sohn haben dort Bälle veranstaltet. Nach umfassender Sanierung und originalgetreuer Renovierung wurde in dem Gebäude das "House Of Strauss" etabliert - ein interaktives Museum mit Ballsaal, das zum Kennenlernen der Geschichte der Familie Strauss einlädt. Betreiber Hermann Rauter würde auch gerne "das junge Publikum abholen", wie er am Mittwoch sagte.

Im "House of Strauss" sollen Besucherinnen und Besucher in Szenen und Schauplätze des 19. Jahrhunderts eintauchen. Es gibt etwa einen Salon mit einem Originalklavier von Eduard Strauss, an den Wänden informieren Lebensläufe über die Dynastie. Salonkonzerte sind geplant, hieß es auf APA-Anfrage. Bevor man sich beim Dirigieren versuchen darf, kann man seinen "Walzer Puls" messen. Natürlich darf eine Nachbildung des "goldenen Schanis" aus dem Stadtpark nicht fehlen, ein idealer Spot für Selfies.

Via Touchscreen lassen sich nicht nur Infos etwa zum Donauwalzer und Radetzkymarsch abrufen, sondern auch die Musik und Noten. "Die multimediale Inszenierung mit Akustik und animierten Visuals, LED-Walls und Skulpturen als Projektionsfläche soll es möglich machen, den damaligen Zeitgeist über alle Sinne einzufangen", hieß es anlässlich der Eröffnung. Tatsächlich ist es gelungen, mit Marmorböden, opulenten Kristalllustern, original Thonet-Bestuhlung, Tapeten und Deckenfresken den Glanz von einst wiederzubeleben, wie ein Lokalaugenschein zeigte.

Herzstück des "House of Strauss" ist der Ballsaal (mit Strauss-Gemälde von Gottfried Helnwein), ab 2024 sind dort Strauss-Konzerte geplant. Gäste können künftig den Besuch des Museums mit einer Strauss-Jause verbinden (es wird auch Strauss-Wein kredenzt) oder mit einem Konzert am Abend samt Dinner, betonte Eigentümer Rauter. Der Immobilien-Unternehmer hat das Projekt "aus der eigenen Tasche" finanziert, wie er sagte. Rauter denkt bereits an eine Expansion, sechs weitere derartige Strauss-Attraktionen seien "weltweit" angedacht.

Um sorgsam mit der Geschichte der Dynastie umzugehen, arbeitet "House of Strauss" mit der Familie und mit Experten zusammen. Thomas Strauss, Ur-Ur-Ur-Enkel von Johann Strauss I, spricht den Audio-Guide. Eine filmische Einführung liefert das Basiswissen beim Besuch. Zwei Räume stehen unentgeltlich für Meisterklassen zur Verfügung. An einem so authentischen Ort lasse sich die Aura von Johann Strauss atmen, zeigte sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) angetan. Und wie er mit einem Lächeln anfügte: "Strauss zieht immer."

(S E R V I C E - "House of Strauss", Döblinger Hauptstraße 76, 1190 Wien, Di-So 10-18 Uhr, houseofstrauss.at)