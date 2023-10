Inter verspielt Tabellenführung an Stadtrivalen AC Milan

Inter Mailand hat die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Serie-A am Samstag an den AC Milan verloren. Der nächste Champions-League-Gegner von Österreichs Meister Salzburg verspielte gegen Bologna eine 2:0-Führung und kam nur zu einem 2:2. Milan zog dank eines 1:0-Sieges bei Aufsteiger Genoa am Stadtrivalen vorbei und ist nun zwei Punkte voran. Juventus Turin gewann das Derby gegen Torino 2:0 und liegt vier Zähler hinter Milan auf Rang drei.

Ein Doppelschlag von Francesco Acerbi (11.) und Lautaro Martinez (13.) brachte Inter früh auf Kurs. Der Tabellenachte Bologna kam aber durch Riccardo Orsolini (19./VAR-Elfer) und Joshua Zirkzee (52.) zurück. Das Österreicher-Duell fiel aus, weil sowohl Marko Arnautovic bei Inter als auch Stefan Posch bei Bologna weiter verletzt fehlten.

Matchwinner für Milan war Christian Pulisic, der nach einer Flanke seines US-Landsmannes Yunus Musah sehenswert einschoss (87.). Milan-Keeper Mike Magnin sah im Finish nach Videostudium die Rote Karte (98.), Sturmtank Olivier Giroud musste ins Tor und in einem wilden Finish in der 104. Minute auch noch entscheidend eingreifen. Für Juventus waren im Stadtduell mit Torino Federico Gatti (47.) und Arkadiusz Milik (62.) erfolgreich. Valentino Lazaro begann bei den Verlierern auf der linken Außenbahn und wurde in der 84. Minute ausgetauscht.