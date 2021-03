Inter setzt Siegeslauf auch gegen Atalanta Bergamo fort

Inter Mailand ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter nicht zu stoppen. Die Truppe von Trainer Antonio Conte setzte ihre Siegesserie auch am Montag gegen Atalanta Bergamo fort, nahm mit einem knappen 1:0-Heimerfolg zum siebenten Mal in Folge drei Punkte mit. Damit beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger und Lokalrivale AC Milan auch nach 26 Spielen sechs Punkte. Dem Dritten Juventus Turin fehlen bei einem Spiel weniger zehn Zähler auf Rang eins.

Dass die Mailänder weiter voll auf Kurs Richtung 19. Meistertitel, dem ersten seit 2010, blieben, hatten sie Milan Skriniar zu verdanken, der in der 54. Minute nach einem Eckball und missglückter Klärungsversuche des Champions-League-Achtelfinalisten aus elf Metern genau ins Eck traf. Bergamos Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen, blieben unbelohnt, womit man nach vier Siegen wieder einmal eine Partie verlor. Atalanta liegt 13 Punkte hinter Inter weiter nur auf Rang fünf, kassierte daher im Kampf um die CL-Startplätze einen Rückschlag.