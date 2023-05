Inter nach 2:0-Derbysieg gegen Milan auf der Euphoriebremse

Inter Mailand ist auf dem Weg ins erste Fußball-Champions-League-Finale seit 13 Jahren. Nach dem souveränen 2:0-Derbysieg im Halbfinal-Hinspiel gegen den AC Milan am Mittwoch versuchen die Schwarzblauen, sich von der Euphorie der Tifosi aber nicht anstecken zu lassen. "Wir müssen mit dieser Einstellung weitermachen. Es fehlt noch ein Stück, um uns einen Traum zu erfüllen, den wir seit August haben", betonte Inter-Coach Simone Inzaghi und forderte weiter vollste Konzentration.

Inzaghi sprach von einem "außergewöhnlichen" Auftritt, der seinem Team eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) bescherte. Dann will der dreifache Europa-Champion (1964, 1965, 2010) den sechsten Finaleinzug in der Königsklasse perfekt machen. Das Endspiel steigt am 10. Juni in Istanbul, der zweite Finalist wird zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Manchester City (Hinspiel 1:1) ermittelt.