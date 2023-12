Inter Mailand nach 2:0 bei Lazio vier Punkte vor Juventus

Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Serie-A den Vorsprung auf den ersten Verfolger Juventus auf vier Punkte ausgebaut. Während die Turiner am Freitag bei Genoa nur ein 1:1 holten, feierten die "Nerazzurri" am Sonntag einen 2:0-Auswärtssieg gegen Lazio Rom. AC Milan liegt als Dritter nach einem Heim-3:0 gegen Monza weiter neun Punkte hinter dem Stadtrivalen. Stefan Posch gewann mit Bologna vor eigenem Publikum gegen AS Roma 2:0.

Für Inter scorten Lautaro Martinez (40.) und Marcus Thuram (66.). Marko Arnautovic wurde bei den Mailändern in der 78. Minute eingetauscht. Wenige Stunden zuvor hatte sich Milan durch Treffer von Tijjani Reijnders (3.), Jan-Carlo Simic (41.) und Ex-"Bulle" Noah Okafor (76.) daheim mit 3:0 gegen Monza durchgesetzt. Der Deutsch-Serbe Simic traf im Alter von 18 Jahren gleich bei seinem Debüt.

Posch spielte bei Bolognas Erfolg gegen Roma durch. Nach der Führung durch Nikola Moro (37.) brachte ein Eigentor des früheren "Bullen" Rasmus Kristensen (49.) die Entscheidung.