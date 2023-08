Inter Mailand buhlt um Arnautovic, Bologna will nun 20 Mio.

Inter Mailand meint es mit den Plänen für die Verpflichtung seines Ex-Spielers Marko Arnautovic ernst. Die Mailänder müssen sich jedoch mit den hohen Forderungen von Arnautovics Club auseinandersetzen. 20 Millionen Euro verlange der FC Bologna, um den 34-jährigen ÖFB-Star nach Mailand ziehen zu lassen, berichtete die Sporttageszeitung "Corriere dello Sport" am Freitag. Der Erstligist hatte erst kürzlich ein Sechs-Millionen-Euro-Offert der AS Roma abgelehnt.

Inter Mailand hat vorerst acht Millionen Euro für den Spieler angeboten, sei jedoch bereit, das Offert aufzustocken. So könnten die Mailänder einen ihrer Spieler als Tauschobjekt anbieten, hieß es. Arnautovic hat Bologna-Trainer Thiago Motta bereits seinen festen Willen signalisiert, zu den Lombarden zu wechseln. Der Coach zeigte Verständnis. "Es ist richtig, dass ein 34-Jähriger ein Angebot dieser Art prüft", wurde Motta von der Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport zitiert.

Zu Inter Mailand, einer der besten europäischen Adressen, hatte es Arnautovic schon einmal geschafft, und zwar 2009/10. In dieser Spielzeit holten die Norditaliener das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League, wobei es der zu Saisonbeginn verletzte Österreicher nur auf drei Einsätze in der Serie A brachte und in Cup und Champions League Zuschauer blieb.