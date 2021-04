Inter Mailand auf dem Weg zum Titel kaum mehr zu stoppen

Inter Mailand ist auf dem Weg zum 19. italienischen Fußball-Meistertitel kaum mehr zu stoppen. Der Spitzenreiter der Serie A gewann am Sonntag das Heimspiel gegen Hellas Verona dank eines Treffers von Matteo Darmian in der 76. Spielminute mit 1:0 und holte damit den 13. Sieg in den jüngsten 16 Runden, in denen es keine Niederlage gab. Der Vorsprung auf den neuen Zweiten Atalanta Bergamo, der gegen Bologna einen 5:0-Sieg feierte, beträgt elf Punkte.

Der Vierte AC Milan hat allerdings am Montag die Möglichkeit, mit einem Sieg bei Lazio Rom zehn Punkte hinter dem Lokalrivalen wieder auf Rang zwei vorzustoßen. Weiter an Boden verlor der drittplatzierte Titelverteidiger Juventus Turin. Die "Alte Dame" erreichte im Auswärtsspiel bei Fiorentina nur ein 1:1 (0:1). Nach der Florentiner Führung durch einen Handelfmeter von Dusan Vlahovic (29.) kam Juve nur zum Ausgleich durch den eingewechselten Alvaro Morata (46). Auf Rang eins fehlen bereits 13 Zähler.