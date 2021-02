Intensive Koalitionsverhandlungen in Italien

In Rom hat eine entscheidende Woche begonnen. Unter Aufsicht des Präsidenten der italienischen Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, starten die Parteien, die bisher das Kabinett des zurückgetretenen Premierministers Giuseppe Conte unterstützt haben, Verhandlungen für ein neues Regierungsprogramm. An den Gesprächen beteiligen sich die Fünf-Sterne-Bewegung, der Sozialdemokraten, der Linkspartei Liberi e Uguali (LeU) und der Splitterpartei Italia Viva um Ex-Premier Matteo Renzi.

Renzis Partei war vor drei Wochen aus der Koalition ausgetreten und hatte somit die Regierungskrise in Rom ausgelöst. Die Bedingungen für eine Einigung unter den Parteien seien vorhanden, sagte Fico, der am Freitag von Staatschef Sergio Mattarella mit den Sondierungsgesprächen beauftragt wurde. Bis Dienstagabend muss der 46-jährige Fico dem Staatsoberhaupt über das Ergebnis seiner Sondierungen berichten. Mattarella will um jeden Preis vorgezogene Parlamentswahlen während der Pandemie und der schweren Wirtschaftskrise vermeiden. Italien könne sich zwei Jahre vor Ende der Legislaturperiode keine Neuwahlen erlauben, meint das Staatsoberhaupt.