Intensive Debatte um städtische Immobiliendeals in Wien

Krieau, Semmelweis-Areal, Krankenhaus Nord: Diverse Immobiliendeals der Stadt Wien sind am Mittwoch im Rahmen eines Sonder-Gemeinderats heftig debattiert worden. ÖVP, FPÖ und NEOS warfen der Stadtregierung Intransparenz, Freunderlwirtschaft und "Verscherbelung" öffentlichen Eigentums vor. SPÖ und Grüne verteidigten die Vorgangsweise und führten den sozialen Wohnbau ins Treffen.

Begehrt wurde die Sondersitzung – sie war das erste Treffen der Mandatare nach der Sommerpause – von der ÖVP. Deren nicht amtsführender Stadtrat Markus Wölbitsch führte an, dass sich die Bürger seitens der Verantwortlichen einen sorgsamen Umgang mit Grund und Boden wünschten – soll heißen: die Durchführung von Bieterverfahren und keine Verkäufe um “Schnäppchenpreise an den eigenen Freundeskreis”. Daran lasse es aber vor allem die SPÖ missen, ärgerte sich Wölbitsch mit Verweis auf eine Reihe von Rechnungshofberichten.

Der ÖVP-Abgeordnete ging vor allem auf den Verkauf der Trabrennbahn Krieau ein. Das Areal sei “heimlich und intransparent” verkauft worden, der Preis nach wie vor unbekannt. Wölbitsch nahm dabei auch Bürgermeister und Ex-Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) in die Pflicht: “Auf der einen Seite sagen Sie, die Trabrennbahn soll bleiben. Und auf der anderen Seite erfahren wir gleichzeitig, was dort alles geplant ist.” Darüber hinaus seien Teile der Semmelweis-Flächen zu günstig veräußert worden. Beim KH Nord wiederum habe man das Grundstück zu teuer eingekauft – wobei man in vielen Fällen seitens Rot-Grün gar keine konkreten Zahlen vorlege. Die Volkspartei forderte insofern die Erstellung von Jahresberichten über alle Liegenschaftstransaktionen samt Erlösen.