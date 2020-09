Integrationspreis "Gemeinsam Vorarlberg"

Schon zum fünften Mal schreibt das Land Vorarlberg einen Integrationspreis aus, heuer unter dem Motto "Gemeinsam Vorarlberg".

"Wir wollen Projekte auszeichnen, die sich der Integration und dem Zusammenleben in Vielfalt in Vorarlberg widmen und bei welchen sowohl die Mehrheitsgesellschaft als auch Zugewanderte einen aktiven Beitrag leisten, um den Zusammenhalt im Land zu stärken", so Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrat Christian Gantner. Bis Montag, 23. November 2020 haben Gemeinden, Städte oder Regionen, Institutionen und Unternehmen, Vereine sowie Einzelpersonen die Möglichkeit, ihre Aktionen und Initiativen aus den Jahren 2015 bis 2020 einzureichen.