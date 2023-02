Integration in Vorarlbergs Energiesystem

Bis 2025 will der Verkehrsverbund Vorarlberg mindestens 108 E-Busse anschaffen. Damit soll der Umstieg auf einen emissionsfreien öffentlichen Verkehr gelingen und Vorarlberg zum Bundesland mit der größten E-Busflotte Österreichs werden.

So Peter Kepplinger, Senior Postdoc mit Leitungsfunktion am Forschungszentrum Energie. Unterstützt wird diese Umstellung durch das Förderprogramm „Emissionsfreie Busse und Infrastruktur“ (EBIN) des Klimaschutzminis­teriums. Denn die Integration der E-Busse in das bestehende Vorarlberger Energiesystem ist auch herausfordernd: Mit Ladeleistungen von über 100 Kilowatt pro Bus ist der Lastzuwachs im elektrischen Netz beträchtlich.

Intelligente Ladestrategien

Eine intelligente netzdienliche Planung der Ladevorgänge für die neuen E-Busse vereinfacht die Einbindung der zusätzlich benötigten Ladeinfrastruktur und bietet so dem Land Vorarlberg auch wirtschaftliche Vorteile. In anderen Worten: Es geht um die möglichst nachhaltige, technisch vorteilhafte Umstellung des öffentlichen Verkehrs in Vorarlberg auf eine elektrifizierte Busflotte.

FHV leitet Forschungsprojekt

Die angewandte Netzsimulation wurde von der FHV in den letzten Jahren entwickelt und in Forschungsprojekten stetig erweitert. Auf diese Weise treibt die Neugier der Forschenden im Team das benötige Wissen voran, wie und in welchem Ausmaß eine netzdienliche, infrastrukturell nachhaltige und klimafreundliche sowie wirtschaftlich optimale Integration der E-Busse in das übergeordnete Energiesystem erreicht werden kann. „Durch frühzeitige Analysen zur erfolgreichen Einbindung der wachsenden E-Busflotten in regionale Energiesysteme liefert das Projekt nicht nur für Vorarlberg wichtige Planungshinweise, sondern auch für andere Netzbetreiber und Verkehrsverbünde in ganz ­Österreich und über die regionalen Landesgrenzen hinweg“, so Peter Kepplinger abschließend.