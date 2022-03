Insider sieht WTO-Kompromiss in Patentstreit um Impfstoffe

Die Europäische Union, die USA, Südafrika und Indien haben Insidern zufolge einen Konsens über Schlüsselelemente eines lang angestrebten Verzichts auf Patentrechte für Corona-Impfstoffe erzielt. Mit der Sache vertrauten Personen zufolge handelt es sich um eine vorläufige Vereinbarung zwischen den vier Mitgliedern der Welthandelsorganisation (WTO), die noch der formellen Zustimmung bedarf, bevor sie als offiziell betrachtet werden kann.

Der Text, der in Verhandlungen in der vergangenen Woche erstellt wurde, wurde an Beamte in Brüssel, Washington, Johannesburg und Neu-Delhi verteilt, bevor er anderen WTO-Mitgliedern vorgelegt wurde. Seine Annahme ist noch nicht sicher. Ein Sprecher der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai erklärte, die informellen Gespräche zwischen den vier Hauptparteien hätten noch nicht zu einer Einigung, aber zu einem vielversprechenden Kompromiss geführt. Die Beratungen würden noch fortgesetzt. Bei der WTO war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.