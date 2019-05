Innviertler in Bierzelt bei Streit mit Messer verletzt

Bei einem Maibaumfest in Schildorn im Bezirk Ried im Innkreis wurde in der Nacht auf Samstag ein 24-jähriger Innviertler durch einen Messerstich verletzt. Der Mann hatte zuvor mit einem Burschen Streit gehabt. Im Zuge dieser verbalen Auseinandersetzung erlitt er eine Verletzung im rechten Bereich des Oberkörpers. Die Wunde bemerkte der Mann wegen seiner Alkoholisierung erst am Samstag in der Früh.

Nach der ärztlichen Versorgung erstattete der 24-Jährige Anzeige, teilte die Polizei mit. Wegen der starken Alkoholisierung konnte das Opfer keine Angaben zum Täter machen. Die Fahndung blieb bis Samstagabend erfolglos.