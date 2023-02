Innsbrucks OLG-Präsident sieht weiter "Korruptionsproblem"

Der Präsident des Innsbrucker Oberlandesgerichts, Wigbert Zimmermann, sieht weiter offene Baustellen bei der Korruptionsbekämpfung in Österreich. Es gebe hierzulande nach wie vor ein "Problem", "wenn man die letzte, jüngere Vergangenheit ansieht", sagte er im APA-Interview. Um eine Lücke zu schließen, drängte er auf den Beschluss des Transparenzgesetzes. Zimmermann sprach sich zudem für eine Diskussion über die Befangenheitsregelung von Verfassungsrichtern aus.

Einen möglichen Interessenskonflikt sah Zimmermann allerdings im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit, wenn Richter gleichzeitig - wie derzeit üblich - als Anwälte arbeiten. Zuletzt geriet die Arbeit des Verfassungsrichters Michael Rami in die Schlagzeilen, der einst auch FPÖ-Politiker und zuletzt beispielsweise den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister vertreten hat. "Von der Gesamtoptik her ist das nicht optimal", gab der Gerichtsschef zu Bedenken. "Wir sollten uns ernsthaft damit auseinandersetzen, wie wir das in Zukunft gestalten" sagte er und brachte eine Befangenheitserklärungspflicht ins Spiel, wie es sie bereits de facto in der ordentlichen Gerichtsbarkeit gebe. VfGH-Mitglieder sind derzeit selbst dafür verantwortlich, eine Befangenheit anzuzeigen und sich aus den Beratungen herauszunehmen. Dass VfGH-Richter von den Parteien nominiert werden, sah Zimmermann indes nicht als "Widerspruch". Der Bestellvorgang müsse lediglich "transparent" sein.