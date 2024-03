Innsbrucker Stadträtin mahnt zu weniger Selbstbeschäftigung

Innsbrucks SPÖ-Bürgermeisterkandidatin und Stadträtin Elisabeth Mayr hat ihre eigene Partei auf Bundesebene zu weniger Selbstbeschäftigung gemahnt. "Die Sozialdemokratie sollte sich weniger mit sich selbst beschäftigen, sondern damit, was wir ändern wollen", sagte Mayr im APA-Gespräch. Wenn sie als Wählerin auf die SPÖ schauen würde, würde sie sich schon manchmal denken: "Reißt's euch zsamm, wir haben eigentlich so viel zu tun", meinte Mayr auf interne Querelen angesprochen.

Gleichzeitig sehe sie genau diesen Ansatz, also die Beschäftigung mit den "Lebensrealitäten" der Menschen, bei Bundesparteivorsitzendem Andreas Babler, so die als Babler-Unterstützerin bekannte Mayr. Die SPÖ sei aber auch von ihrer Genese eine vielfältige Partei, in der viele unterschiedliche Menschen und auch unterschiedliche Perspektiven beheimatet seien, gab die Innsbrucker Politikerin zu bedenken. Das gäbe der Partei auf der anderen Seite auch eine "große Kraft, für Druck aus der Bevölkerung zu sorgen", meinte die Spitzenkandidatin der SPÖ für die Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 14. April.