Innsbrucker Grünmandl-Abend als witzig-musikalische Collage

Ein Otto-Grünmandl-Abend - der unter dem Titel "Als Wappenadler bin ich eine Schildkröte" firmierte - hat Samstagabend am Tiroler Landestheater in Innsbruck unter der Regie von Alexander Kratzer und unter musikalischer Federführung der "Musicbanda Franui" seine Premiere gefeiert. Das aberwitzige, collagenhafte Werk brachte eine virtuose Vermengung von Grünmandl-Passagen und Kompositionen sowie Bearbeitungen der Franui-Masterminds Andreas Schett und Markus Kraler.

Franui - bekannt für ihre Bearbeitung von klassischer Musik und ihre Furchtlosigkeit in der Vermischung von "E-"und "U-Musik" - trieb dieser Konstruktion abenteuerlustig und hartnäckig jedweden denkbaren statischen Moment aus. Obwohl es zu Stillstand eigentlich kaum kam, denn die Stahlkonstruktion bewegte sich stetig und spielte insgesamt alle technischen Stückerln, stand die Musik der umtriebigen Osttiroler klar in der Funktion des aberwitzigen "Gasgebens" und des Kommentierens der Grünmandl-Passagen.

Eine weitere Ebene - in dem eigentlich fiktiven Raum des in seiner Zusammensetzung neu geschaffenen Grünmandl-Werks - fügte die Einspielungen von realen Interviews mit Otto Grünmandl hinzu. In dieser fragte er sich, ob er überhaupt Humor habe oder sinnierte beispielsweise darüber, dass seine kabarettistische und humoristische Stärke wohl darin liegen mochte, das Einfache sehr kompliziert auszudrücken. Der Abend trat diesbezüglich mutig den Beweis an: Das richtige Kochen einer Suppe wurde zur Wissenschaft oder die alpenländische Liebe zu kulinarischen Schweinereien ausgiebig besungen.