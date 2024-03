Innsbrucker FPÖ-Stadtvize für Koalition mit ÖVP im Bund

Der Innsbrucker FPÖ-Vizebürgermeister und Bürgermeisterkandidat Markus Lassenberger spricht sich im Falle eines Wahlsieges bei der Nationalratswahl deutlich für eine Koalition mit der ÖVP als Juniorpartner aus. Eine mögliche Zusammenarbeit mit der SPÖ unter Parteichef Andreas Babler komme für ihn nicht infrage. "Babler ist ein No-Go", sagte Lassenberger im APA-Gespräch und zeigte sich optimistisch, dass die ÖVP letztlich einen Kanzler Herbert Kickl akzeptieren wird.

"Ich gehe davon aus, dass die ÖVP sehr wohl ein Interesse daran haben wird, mit einer FPÖ unter Herbert Kickl eine Koalition einzugehen. Kickl ist jedenfalls für uns hundertprozentig nicht verhandelbar", erklärte Lassenberger, der bei der Gemeinderatswahl am 14. April um den Bürgermeistersessel rittert. Man wisse ohnehin aus der Geschichte, dass die ÖVP ihre Positionen der jeweiligen Situation anpasse und sich unter einer eventuell neuen schwarzen Führung die Dinge sehr schnell ändern können, so der FPÖ-Politiker, und sprach von der Volkspartei als einem "Fahndl im Wind". Derzeit müsse sich die Volkspartei halt in ihrer Not künstlich von den Freiheitlichen "abgrenzen".