Innsbrucker Forscher entdeckt neue Schmetterlingsart

Die rund 11.000 bekannten Schmetterlingsarten in Europa gelten als gut erforscht. Umso überraschender kommt nun die Entdeckung einer neuen Gattung und Art aus der Familie der Spanner: Forscher aus Deutschland, Österreich und Großbritannien beschrieben im Fachblatt "ZooKeys" erstmals den "Dalmatinischen Winterspanner" (Mirlatia arcuata) - für den Innsbrucker Experten Peter Huemer "eine der bemerkenswertesten Entdeckungen in der Welt der Schmetterlinge der letzten Jahrzehnte".

Für den Gattungsnamen "Mirlatia" wurden die Stämme zweier lateinischer Wörter kombiniert, was frei übersetzt "eine Überraschung bringen" bedeutet. Tatsächlich war der Weg zur überraschenden Entdeckung verschlungen, wie die Wissenschafter um Axel Hausmann von der SNSB-Zoologische Staatssammlung München, und Peter Huemer, Leiter der naturwissenschaftlichen Sammlungen der Tiroler Landesmuseen in Innsbruck, berichten.

Bereits in den frühen 1980er-Jahren sammelte der österreichische Amateur-Entomologe Robert Hentscholek drei Exemplare einer Falterart im südlichen Dalmatien (Kroatien), die ohne nähere Bestimmung in seine Sammlung aufgenommen oder an Kollegen weitergegeben wurden. Viele Jahre später wurde seine Sammlung an den österreichischen Hobbyforscher Toni Mayr verkauft. Er wurde auf das ungewöhnliche Insekt aufmerksam, das sich von allen bekannten europäischen Arten abhob und nicht einmal einer bekannten Gattung zugeordnet werden konnte.