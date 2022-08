Innsbrucker Festwochen der Alten Musik feierlich eröffnet

Die 46. Innsbrucker Festwochen der Alten Musik sind Freitagvormittag auf Schloss Ambras mit einem eindringlichen Appell der Festredner für das Miteinander eröffnet worden. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto "Begegnungen". Insgesamt sind unter der Intendanz von Alessandro De Marchi bis 28. August 53 Veranstaltungen geplant, den Auftakt macht am Abend die Premiere der Oper "Silla" von Carl Heinrich Graun.

Ebenfalls das letzte Mal bei der Eröffnung - zumindest in politischer Funktion - dabei gewesen ist Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Auch sie appellierte an die Gäste, im Umgang miteinander "achtsam zu sein". "Niemand sitzt am Hochsitz der Moral", hielt sie fest. Palfrader übernahm zu Beginn der Veranstaltung - nachdem ein Ensemble mit Stücken von Giovanni Giacomo Gastoldi ("A lieta vita") und Orazio Vecchi ("Son ben, mi c'ha bon tempo") mit feierlicher Barockmusik inklusive Gesang des "Consort Maghini" auf die kommenden Festwochen eingestimmt hatten - die Begrüßung. Die von den Künstlerinnen und Künstlern zum Besten gegebene Musik habe für Palfrader "bereits Spuren des Glücks hinterlassen".

Einen abwechslungsreichen Ausblick auf die Festwochen gab zwischen den Festreden ein Ensemble der Barockoper:Jung. Mit Szenen aus der Oper "L'amazzone corsara" führten die durchwegs jungen Musikerinnen und Musiker das Publikum in eine vergangene Zeit. Auch De Marchi, der die Intendanz ab 2023 an Ottavio Dantone und an Betriebsdirektorin Eva-Maria Sens übergibt - nahm auf der Bühne Platz und spielte mit Chiara Cattani ein Duett für Cembalo von Carl Heinrich Graun ("Sonata per due Cembali").