Innsbruck-Wahl: ÖVP-Anzengruber tritt mit eigener Liste an

Der designierte Bürgermeisterkandidat des neuen bürgerlichen Bündnisses für die Innsbrucker Gemeinderatswahl im kommenden Frühjahr, Florian Tursky (ÖVP), bekommt Konkurrenz aus dem eigenen Stall: Der mit der Partei im Unfrieden lebende ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber tritt bei der Wahl als Bürgermeisterkandidat mit einer eigenen Liste an. Dies erfuhr die APA kurz vor einer "Persönlichen Erklärung" Anzengrubers am Donnerstag in Innsbruck aus sicherer Quelle.

Beim ÖVP-Stadtparteitag am 3. November wird der frühere Almpächter nicht - wie ursprünglich angekündigt - gegen Tursky um den Posten des ÖVP-Stadtparteiobmannes rittern. Angesichts des Antretens mit einer konkurrierenden Liste wird nun erwartet, dass Anzengruber aus der Partei ausgeschlossen wird. Anzengruber will nun eine "breite bürgerliche Bewegung" auf die Beine stellen. Die Proponenten dieser Bewegung sowie das Programm sollen in den nächsten Wochen präsentiert werden.