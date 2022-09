Innsbruck ist weiter in der Erfolgsspur unterwegs

Innsbruck nach 6:1 in Graz weiter an der ICE-Ligaspitze

Der HC Innsbruck liegt weiter an der Spitze der ICE Hockey League. Die Tiroler setzten sich am Freitagabend bei den Graz99ers souverän mit 6:1 durch und gewannen damit auch ihr drittes Saisonspiel. Ebenfalls beim Punktemaximum hält Verfolger HCB Südtirol nach einem Heim-2:1 gegen die Black Wings Linz und der Dritte Salzburg, der sich bei Asiago zu einem 5:3-Erfolg mühte. Der KAC schrieb mit einem 4:0 bei den Vienna Capitals erstmals an. Fehervar unterlag Ljubljana mit 2:3.

Nach dem 5:2 gegen den KAC und 5:1 gegen Asiago jeweils vor eigenem Publikum konnten die Innsbrucker Haie auch in der Fremde vollauf überzeugen. Simon Bourque (18./PP2) und Tyler Coulter (20.) legten mit einem Doppelschlag im Finish des ersten Drittels in Graz den Grundstein für den Sieg. Im zweiten Abschnitt gelangen neuerlich zwei Treffer innerhalb kurzer Zeit, da trugen sich Lukas Bär (25.) und Dario Winkler (27.) in die Schützenliste ein. Graz gelang durch Viktor Granholm (43./PP) der Ehrentreffer. Danach bauten abermals Coulter (46.) und Braden Shaw (57.) den Auswärtserfolg noch einmal aus.

Für die 99ers war es die zweite Saisonniederlage. Die setzte es auch für die Black Wings auf Südtiroler Boden. Treffer von Brad McClure (7.) und Christian Thomas (55.) gaben am Ende den Ausschlag zugunsten der Gastgeber aus Bozen. Der Anschlusstreffer der Oberösterreicher durch Logan Roe (60.) kam zu spät.

Salzburg konnte bei Asiago nach einem 2:2 nach 40 Minuten (jeweils 1:1) erst im Entscheidungsdrittel den Sieg herbeiführen. Da sorgten nach einem zwischenzeitlichen Rückstand Doppel-Torschütze Mario Huber (50./PP, 60./EN) und Benjamin Nissner (56.) für die Wende.

Der KAC erwischte die Wiener im Schlager der Runde völlig am falschen Fuß. Lucas Lessio (3.) und Samuel Witting (4.) trafen schon nach etwas mehr als drei Minuten. Für die 7.022 Zuschauer in der Eishalle wurde es auch in der Folge keinesfalls erfreulicher. Thomas Vallant (32.) und Nikolaus Kraus (60.) mit einem Treffer ins leere Tor machten die Heimniederlage der Caps noch empfindlicher. Die Wiener sind damit nach ihrem zweiten Einsatz weiter punktlos.