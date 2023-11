Innsbruck erkämpft im CHL-Achtelfinale 2:2 gegen Rauma

Der HC Innsbruck hat am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League gegen den finnischen Club Lukko Rauma mit einem 2:2 (0:2,1:0,1:0) überrascht. Die bei ihrem Debüt in der Königsklasse überraschend in die K.o.-Phase aufgestiegenen Tiroler waren vor Heimpublikum zunächst chancenlos, steigerten sich aber im Laufe der Partie deutlich. Mann des Abends war Doppeltorschütze Braeden Shaw, der für viel Spannung im Rückspiel am 22. November in Rauma sorgte.

Im ersten Drittel gaben die spielerisch überlegenen Gäste vor 2.000 Fans klar den Ton an und schrieben auch zweimal an. Im Laufe des Mittelabschnitts kamen die Tiroler aber besser auf und profitierten dabei auch von der zunehmenden Passivität der favorisierten Finnen. Shaw besorgte kurz vor dem Drittelende den Anschlusstreffer, in der 55. Minute gelang dem Torjäger dann sogar noch das umjubelte 2:2.

Ergebnis CHL-Achtelfinale, Hinspiel: HC Innsbruck - Lukko Rauma 2:2 (0:2,1:0,1:0). Rückspiel am 22. November