Innovativer Unterricht: MINT FREI DAY fördert nachhaltige Entwicklung der Jugendlichen

Mit dem Beginn des aktuellen Schuljahres tritt in der 5. Klasse des naturwissenschaftlichen Zweiges am BORG Götzis das neue Lernformat "MINT FREI DAY" in Kraft. An jedem Freitag tauchen die Schüler in die Welt der nachhaltigen Entwicklung ein und arbeiten an Projekten, die sich an den globalen Zielen der Vereinten Nationen orientieren.

Ziele des Lernformats

Das Hauptziel des "MINT FREI DAY" ist es, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu fördern. Die Schüler haben die Möglichkeit, sich mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu beschäftigen, Lösungen zu entwickeln und diese in Projekten innerhalb der Schule, der Gemeinde oder Stadt umzusetzen. Die Betonung liegt auf der Förderung von Selbstwirksamkeitserfahrungen und Gestaltungskompetenzen, die für die Bewältigung drängender Zukunftsthemen unerlässlich sind. Die Lehrkräfte schaffen einen Rahmen für die Selbstorganisation der Schüler und unterstützen sie bei der Umsetzung ihrer Projekte.

Bedeutung von "MINT FREI DAY"

Die Einführung des "MINT FREI DAY" wird durch die Notwendigkeit motiviert, aktiv zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele der UN bis zum Jahr 2030 beizutragen. Schulen spielen eine entscheidende Rolle, indem sie Bildungsangebote bereitstellen, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu befähigen, nachhaltigere Lebens- und Wirtschaftsweisen zu entwickeln. Das Lernformat zielt darauf ab, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch einen Raum zu schaffen, in dem die Schüler ihre Gestaltungskompetenzen ausbilden und Verantwortung für sich selbst, ihre Mitmenschen und unseren Planeten übernehmen können.

Projektarbeit am "MINT FREI DAY"

Die Schüler sind aufgefordert, eigene Projektideen zu einem Nachhaltigkeitsziel zu entwickeln, das sie besonders interessiert. Der Rahmen für diese Projekte wird durch die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN und die MINT-Felder (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) vorgegeben. Durch ein begleitetes Projektmanagement in Teams werden die Projekte geplant, umgesetzt und öffentlich präsentiert. Marco Köb, ein Lehrer am BORG Götzis, der die Fächer Chemie und Biologie unterrichtet, ist einer der Unterstützer des MINT FREI DAYS. Durch seine Hilfe erhalten die Schüler die Möglichkeit, sich intensiv mit den MINT-Fächern auseinanderzusetzen und praktische Erfahrungen zu sammeln.

Dabei knüpfen die Schüler Kontakte zu außerschulischen Partnern und Institutionen, die in verschiedenen Fachgebieten Expertise bieten, wie Marco Köb im Interview erzählt. Im Zuge der Projektarbeit erwerben die Schüler wichtige Zukunftskompetenzen wie Problemlösefähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Mut und Selbstwirksamkeit. Sie lernen, eigene Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln und lokal umzusetzen, und gewinnen dabei die Zuversicht, einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung unseres Lebens leisten zu können. So wie die MINT FREI DAYS im BORG Götzis gestaltet werden, sind sie für ganz Österreich einzigartig und es gibt bis dato keine andere Schule, welche sie so umsetzt.

Martin Herburger von der Gemeinde Götzis

Martin Herburger, zuständig für das Gemeinwesen in der Gemeinde Götzis, war seitens der Gemeinde vertreten und äußerte sich positiv über das Projekt. Er sieht im MINT FREI DAY ein enormes Potenzial für die Weiterentwicklung der Jugendlichen und die Stärkung des Standortes Götzis im MINT-Bereich.

Schüler sind gespannt auf das neue Schulfach

Hannes Jürgens, ein Schüler der Klasse 5 B/N am BORG Götzis, freut sich auf die neuen Herausforderungen, die der MINT FREI DAY mit sich bringt. Im Interview betonte er seine Begeisterung, obwohl für die Schüler noch vieles unklar ist. Er ist optimistisch, dass sich dies mit der Zeit ändern und der MINT FREI DAY zu einem bereichernden Teil des Schulalltags werden wird.