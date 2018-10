Innovativer Transport- & Logistikdienstleister

DB Schenker verfügt über eine große Leistungsexpertise als integrierter Logistikdienstleister.

DB Schenker unterstützt die Industrie und den Handel beim globalen Güteraustausch: im Landverkehr, bei der weltweiten Luft- und Seefracht sowie in der Kontraktlogistik und im Supply-Chain-Management. DB Schenker Vorarlberg beschäftigt 77 Mitarbeiter und verfügt über eine Betriebsfläche von 31.576 Quadratmetern, einen Speditionsterminal von 2552 Quadratmetern und ein 6588 Quadratmeter großes Außenlager. Pro Woche initiiert die Geschäftsstelle in Röthis rund 104 Importlinien sowie 72 Exportlinien nach Europa. Das Besondere ist, dass diese Niederlassung an das globale Netzwerk mit insgesamt mehr als 2000 Standorten in über 120 Ländern angebunden und aktiv in das dichteste Landesverkehrsnetz Europas integriert ist.