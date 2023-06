Innovative Konzepte aus Vorarlberg für Vorarlberg

Welche zukunftsweisende Idee wird mit dem 3. Vorarlberger Digitalpreis ausgezeichnet?

Wir leben in einer Zeit, in der die Digitalisierung allgegenwärtig ist. Täglich werden wir mit neuen Technologien und digitalen Trends konfrontiert, die unser Leben und Arbeiten immer wieder verändern. Besonders in den letzten Monaten, in denen an KI-Tools wie ChatGPT oder Dall-E kein Vorbeikommen mehr war, müssen wir flexibel und offen gegenüber Neuem sein. So sind in dieser dynamischen Welt innovative und kreative Ideen gefragter denn je, denn sie prägen und gestalten unsere Zukunft.

Ideenreiches Ländle meets digitale Innovationen

Um den Ideenreichtum der Vorarlberger Unternehmen und Institutionen gebührend zu würdigen, verleiht Russmedia bereits zum dritten Mal den Vorarlberger Digitalpreis. Denn innovative, kreative und außergewöhnliche Projekte heimischer Unternehmen gehören ins Rampenlicht. Die Auszeichnung ist die Bühne dafür und soll besondere digitale Leistungen der Vorarlberger:innen in den Fokus stellen. Der Preis wird an Projekte vergeben, die im vergangenen Jahr in Vorarlberg umgesetzt wurden und sich durch Innovationsgeist, Kreativität sowie Benutzerfreundlichkeit auszeichnen.

Geniale Ideen mit Innovationsgeist im Fokus

Der erste Vorarlberger Digitalpreis wurde an die Landeswarnzentrale für die Umsetzung der Corona-Test- und Impf-Abwicklungsplattform verliehen. Die umgesetzte Abwicklungsplattform war einzigartig in Europa und ermöglichte die Modellregion Vorarlberg. Das Projekt DAVID – eine Plattform für eine digitale, wissensbasierte Zukunft der Lehrlingsausbildung – erhielt im letzten Jahr den zweiten Vorarlberger Digitalpreis. Die „Digitale Ausbildung Vorarlberg – interaktive Datenbank“ (kurz DAVID) soll Lehrbetriebe bei den Herausforderungen wie Fachkräftemangel und Digitalisierung in der Ausbildung unterstützen. Auch dieses Jahr dürfen wir gespannt sein, welches Unternehmen sich mit beeindruckenden digitalen, zukunftsweisenden Projekten auszeichnet, die fachkundige Jury überzeugen konnte und den begehrten Preis entgegennehmen wird.

Der Vorarlberger Digitalpreis geht an…