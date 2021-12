Innovativ, vielseitig und digital – Internet aus Vorarlberg für Vorarlberg

Die Marken VOLhighspeed und VOLmobil bilden das Herzstück der Russmedia IT GmbH. Hier dreht sich alles um Internet Providing und die digitale Transformation.

Seit 1995 ist die Russmedia IT GmbH als Internetdienstanbieter im Herzen von Vorarlberg angesiedelt. Das Unternehmen startete mit kleinen Schritten und entwickelte sich zum regionalen Marktführer im Bereich Telekommunikation. Heute darf sich die Russmedia IT als einen wesentlichen Vorantreiber der Digitalisierung am Wirtschaftsstandort Vorarlberg bezeichnen. In Kombination mit der Geschwistermarke VOLmobil stellt VOLhighspeed technologische Lösungen zur Verfügung, angefangen von Internet Providing über die Festnetztelefonie bis hin zum Verkauf von Mobilfunkprodukten. Hinter dem Erfolg steckt eine klare Leidenschaft: die Liebe zum Internet und zur Mitgestaltung des digitalen Wandels.

Internet Providing als Steckenpferd

Der Service für Privatkundinnen und -kunden inkludiert die Bereitstellung von Breitbandinternet über Kabel-TV oder die Telefonleitung (DSL) sowie der Verkauf individueller Kompaktlösungen. Kontinuierliche Bemühungen um die Implementierung hoher Bandbreiten und die Sicherstellung niedriger Latenzzeiten bieten den Kund(inn)en einen klaren Mehrwert: Neue Kommunikationstechnologien können problemlos genutzt werden, egal ob im Homeoffice oder im Büro. Die Signalübertragung des Internets von Russmedia IT basiert unter anderem auf der modernen Glas­fasertechnik, die schnelle Datenübertragungen ermöglicht. Damit Russmedia IT jene Geschwindigkeiten durchgehend gewährleisten kann, werden die Anlagen regelmäßig gewartet, was in Zusammenarbeit mit regionalen Kabel-TV-Gesellschaften stattfindet. Dazu zählen mitunter die mbs AG, die E-Werke Frastanz, Kabel-TV Tschanett, Elektro Sonderegger, die Fernsehgemeinschaft St. Anton am Arlberg und mehrere Antennengemeinschaften aus dem Bregenzerwald. Daneben investiert das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern in den Netzausbau, um eine flächendeckende Internetversorgung in Vorarlberg anbieten zu können.

Die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden werden bei Russmedia IT konsequent in den Mittelpunkt gestellt. Die Werte des Unternehmens sind hier tief verankert – Geschwindigkeit, Genauigkeit, Transparenz und ein persönlicher Umgang mit den Kunden werden großgeschrieben. Daraus resultiert eine positive Entwicklung in den Zahlen – VOLhighspeed stellt inzwischen über 25.000 Vorarlberger Haushalten und 800 Firmen Internet zur Verfügung, VOLmobil über 3000.

Erfolgsfaktor Flexibilität