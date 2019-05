Innovationszentrum weXelerate kommt nach Vorarlberg

Das Startup- und Innovationszentrum "weXelerate" eröffnet im Herbst 2019 seinen zweiten Standort mit über 1.500 Quadratmetern in Dornbirn. Nun wird das Vorhaben erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentiert.

weXelerate ist ein Startup- und Innovationszentrum im Herzen Wiens. In einem “Multi-Corporate Collaboration Programme” vernetzt es 18 österreichische Großunternehmen mit ausgewählten Startups in einem einzigartigen Ökosystem, das Raum für Innovation und Vernetzung ermöglichen soll. Dabei ist es das größte Startup- und Innovationshub in Zentral- und Osteuropa. Gleichzeitig bietet weXelerate etablierten Unternehmen eine Plattform für Innovationen und Kooperationen, um ihnen neue Geschäftsfelder und Technologien zu eröffnen.