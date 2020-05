Innovation ntsteht im Dialog

Blum entwickelt mit Kunden die Möbel-Lösungen von morgen.

Küche, Esszimmer und Wohnzimmer wachsen zusammen, die Küche rückt immer mehr ins Zentrum der Wohnung. Die Mediennutzung ändert sich und die Ansprüche an ein vernetztes Zuhause steigen. Smart Home ist das Schlagwort, das Tischler und Möbelhersteller in den nächsten Jahren umtreiben wird, und dieser Trend macht auch nicht vor Möbeln halt. Damit Verarbeiter aus der Möbelbranche zeitgemäße Möbel schaffen können, brauchen sie Beschlägetechnik, die der Innovation standhält oder sie überhaupt erst ermöglicht.

Multifunktionale Räume

Wie lässt sich das Öffnen und Schließen von Möbeln in ein vernetztes Zuhause einbinden? SERVO-DRIVE smart von Blum bringt vernetzte Technologien in die Möbel und somit auch in das Zuhause von morgen. Die Konzeptstudie verbindet die bestehende elektrische Bewegungstechnologie des Beschlägeherstellers mit Smart-Home-Lösungen sowie Sprachassistenten und schafft so neue Möglichkeiten, angepasst an die Bedürfnisse der Bewohner.