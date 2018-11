"Innovation in Politics"-Award wird in Wien verliehen

Innovation und Politik - zwei Dinge, die oft nur schwer zueinander finden. Der Innovation in Politics-Award, der am Samstagabend im Wiener Rathaus zum zweiten Mal vergeben wird, stellt daher bürgernahe politische Projekte aus Europa und fortschrittliche Ideen meist auf lokaler Ebene in den Fokus.

Der Innovation in Politics-Award 2018 ist ein europaweiter Preis, der die besten Projekte aus ganz Europa – unabhängig von Partei und Region – auszeichnet, die anderen zur Inspiration dienen können. Veranstalter ist das gleichnamige Institut, das von Privatpersonen aus Europa gegründet wurde, um das Vertrauen der Bürger in die Politik zu stärken.

In acht Kategorien sind 80 Projekte für das Finale nominiert, die aus mehr als 800 eingereichten Projekten von einer Jury aus 1.053 Bürgern aus allen europäischen Ländern ausgewählt wurden. Fünf Einreichungen aus Österreich sind unter den Finalisten.

Darunter findet sich laut einer Aussendung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die Digitalisierungsinitiative KMU DIGITAL, die 2017 gemeinsam vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und der WKÖ ins Leben gerufen wurde. Die Initiative biete österreichischen kleinen und mittleren Unternehmen (kurz KMU) Unterstützung bei Digitalisierung und Qualifizierung von Unternehmern und Mitarbeitern, heißt es auf der Projektwebseite.

Weitere Einreichungen beschäftigen sich unter anderem mit Themen wie Regionalität und Transparenz bei der Versorgung mit Lebensmitteln, der Verbesserung der Mobilität und einer Stärkung des Ehrenamts mithilfe des Internets, der Umsetzung von Bürgerprojekten und dem Dialog zwischen den Generationen. Aus Polen ist eine Initiative im Finale, in deren Rahmen ein Frauenrat gegründet wurde, welcher die lokalen Behörden berät und sich für die regionale Bevölkerung einsetzt. Ziel ist es, ein stärkeres Gewicht gegenüber lokalen Entscheidungsträgern zu entwickeln.