Innovation als Schlüssel für ein einzigartiges Einkaufserlebnis

Der Wandel im Lebensmittelhandel erfolgt automatisch aufgrund veränderter Konsumentenbedürfnisse, Hygienewahrnehmungen, Arbeitsmarktveränderungen und Ernährungstrends. Um diesen Veränderungen gerecht zu werden, werden neue Technologien und andere Innovationen eingesetzt.

Lebensmittel und Innovationen – wie passt das zusammen?

Als familiengeführter Lebensmittelhändler wissen wir, dass Innovationen unverzichtbar sind in dieser recht hartumkämpften Branche. Um Trends frühzeitig zu erkennen und stetig neue Produkte zu entwickeln, arbeiten wir eng mit unseren regionalen Partnern zusammen. Wir sind immer offen für neue Ideen, ob es darum geht Ernährungstrends zu adaptieren oder in unseren Märkten auf technologische Innovationen zu setzen.

Logisik oder Kundenbereich – wo kann man die Supermärkte digitalisieren?

Die Lebensmittel-Branche bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Digitalisierung in den verschiedensten Bereichen. Wir versuchen die Digitalisierung überall dort einzusetzen, wo sie Entlastung oder Optimierung mit sich bringt: Angefangen bei automatisierten Warenordersystemen bis hin zu elektronischen Regaletiketten, über digitale Werbebildschirme in den Märkten und intelligente Gebäudetechnik. Die Möglichkeiten sind vielfältig und wir setzen auf die Technologien, die aus unserer Sicht den größten Nutzen für den Menschen im Markt selbst bringen.

Thema Nachhaltigkeit: Sutterlüty setzt viele nachhaltige Initiativen um. Wie wichtig sind innovative Ideen in diesem Bereich?

Bei Sutterlüty sehen wir uns nicht als Innovatoren, sondern setzen Nachhaltigkeit einfach konsequent um. Wir verfolgen eine ganzheitliche nachhaltige Vision und suchen in allen Bereichen nach umweltfreundlichen Alternativen. So engagiert sich Sutterlüty seit Jahrzehnten für regionale Produkte, wir arbeiten seit 2016 klimaneutral und sind Mitglied bei verschiedenen Initiativen wie "turntozero" und "TUN". Nachhaltigkeit leben wir in vielen Bereichen, von Baumpflanzaktionen bis hin zu Erweiterungen unseres regionalen oder veganen Sortiments.