Innenstadt im ständigen Wandel

Die Innenstadt steht weiterhin im Fokus der Stadtplaner. Manche Idee ist noch eine Vision, viele Projekte haben bereits konkrete Formen angenommen. Ziel ist es, die Attraktivität des Zentrums zu stärken.

Bereits weit fortgeschritten ist der Neubau der Stadtbücherei, die Eröffnung ist noch für dieses Jahr vorgesehen. Gleichzeitig wird die Umgestaltung der Jahngasse zwischen Webergasse und Negrellistraße ins Auge gefasst. Noch offen ist die Neugestaltung der Schulgasse zwischen Mozartstraße und Realschulstraße. Möglich sind eine reine Fußgängerzone aber auch eine Begegnungszone, wo sich Fußgänger, Radfahrer und der motorisierte Verkehr die Straße teilen. Weitere Projekte befinden sich erst in der Planungsphase. So soll die Bahnhofstraße durch Umbaumaßnahmen ein neues Gesicht bekommen.

Aktuell ist nach wie vor der Bau einer Markthalle im Zentrum. Wo das Gebäude errichtet werden könnte, ist noch offen. Ein möglicher Standort wäre das Areal „Kleiner Luger“ in der Riedgasse, das die Stadt letztes Jahr erworben hat. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann kündigt jetzt erst einmal eine Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung an. In die Entscheidungsfindung sollen alle Fraktionen im Rathaus eingebunden werden. „Für mich persönlich steht außer Zweifel, dass eine derartige Halle in Kombination mit dem bestehenden Markt eine wunderbare Ergänzung und ein sehr positiver Impuls für die Innenstadt sein kann“, lässt die Bürgermeisterin keinen Zweifel aufkommen, dass sie ihr Lieblingsprojekt gerne und möglichst schnell umsetzen würde.