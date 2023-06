Innenministerin: Ermittlungen zu Nottingham brauchen Zeit

Das Motiv für die Bluttat mit drei Toten und drei Verletzten im englischen Nottingham am Dienstag ist auch am Tag danach unklar. Die Polizei habe um Zeit für die Ermittlungen gebeten, sagte Innenministerin Suella Braverman am Mittwoch im britischen Unterhaus. Die Polizei arbeite rund um die Uhr, um die Faktenlage zu ermitteln. Dazu unterstütze sie die Anti-Terror-Einheit. Braverman warnte jedoch davor, über das Motiv zu spekulieren: "Das könnte kontraproduktiv sein."

Der Täter hatte am Dienstag zwei 19 Jahre alte Studierende, eine Frau und einen Mann sowie einen zwischen 60 und 70 Jahre alten Mann in der Universitätsstadt erstochen. Mit dem Lieferwagen des getöteten Mannes fuhr er anschließend absichtlich Menschen an und verletzte einen weiteren Mann schwer, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei nahm einen 31-Jährigen unter Mordverdacht fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass er die Taten allein begangen hat.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Verdächtige womöglich versucht, auch in ein Pflegeheim einzudringen. Das sei ihm aber nicht gelungen.

Britische Medien veröffentlichten unterdessen Informationen über die Opfer. So soll es sich bei der jungen Frau um eine Hockey-Spielerin gehandelt haben, die bereits für die englische Jugendnationalmannschaft gespielt hatte. Bei dem getöteten älteren Mann handelte es sich um den Mitarbeiter einer Schule.

Die an mehreren Orten in der Innenstadt Nottinghams begangenen Taten hatten im gesamten Land Entsetzen ausgelöst.