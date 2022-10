Innenminister Karner nächste Woche im U-Ausschuss

In der kommenden Woche stellt sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) den Fragen der Abgeordneten im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss. Dabei dürfte es unter anderem um die "Soko Tape", diverse Postenbesetzungen sowie die bisher vergeblichen Ladungen des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, gehen. Ebenfalls geladen sind Kanzler-Sprecher Daniel Kosak sowie der Geschäftsführer einer Agentur, die Aufträge für Ministerien sowie die ÖVP abwickelte.

Karner macht am Mittwoch (5. Oktober) gleich den Auftakt. Laut Ladungsverlangen soll es dabei etwa um die Ermittlungstätigkeit der eigens nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos eingerichteten "SoKo Tape" gehen, der die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) später das Vertrauen entzogen hatte. Weiters gefragt werden dürfte nach Postenbesetzungen in den Sicherheitsbehörden und Auftragsvergaben an mit der ÖVP verbundene Personen. Schließlich dürften die Abgeordneten wissen wollen, warum sie Schmid noch nicht befragen konnten. Dieser ist bisher sämtlichen Ladungen nicht nachgekommen, die Opposition verlangte daher, dass die Polizei ihn vorführt. Karner sah dafür zunächst keine gesetzliche Grundlage, da Schmid mittlerweile im Ausland wohnt. Zuletzt sagte er dies doch zu - dazu müsste Schmid aber kurz vor einem Ausschusstag auch nach Österreich kommen.