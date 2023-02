Innenminister Karner besucht italienischen Amtskollegen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) reist am Donnerstag nach Rom zu einem Arbeitsbesuch bei seinem italienischen Amtskollegen Matteo Piantedosi. Im Fokus steht die Migrationsproblematik vor dem EU-Sondergipfel zum Thema Einwanderung am 9. und 10. Februar. Das Treffen findet am Sitz des römischen Innenministeriums statt.

Themen werden unter anderen Asylverfahren in Drittstaaten, die Kooperation bei der Rückkehr von Migranten in ihre Herkunftsländer und das weitere Vorgehen bei der Migrationsfrage in der EU sein, verlautete aus dem Innenministerium in Wien. Es handelt sich um den zweiten Besuch eines österreichischen Ministers seit dem Amtsantritt der Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni im Oktober nach jenem von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) vor zwei Wochen. Meloni, die Chefin der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia, hat am Montag ihre ersten 100 Tage im Amt gefeiert.